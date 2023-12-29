Бізнесмен-постачальник Міноборони намагався підкупити одного з керівників ДБР за $500 тисяч

Працівники Державного бюро розслідувань затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони. Він нібито пропонував $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

За даними ДБР, підприємець хотів дати хабаря за сприяння в поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час кримінального розслідування.

Йшлося про кримінальну справу за фактом махінацій із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Слідство встановило, що оборонні замовлення виконували підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом і не мали необхідного обладнання і складів, щоб виготовити речі для Міноборони. За попередніми даними, через схему бюджет втратив 1,2 млрд грн, а в ЗСУ зірвалося постачання.

За даними правоохоронців, шість контрактів повністю невиконані. Попри те, що була повна оплата, підприємства поставили товар на склади військових частин не повністю щонайменше за сімома договорами. А вісім контрактів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

Документи вказаних підприємств свідчать, що вартість товарів, поставлених для МОУ, була завищена. Правоохоронці перевіряють колишніх посадовців Міноборони на причетність до махінацій. Імовірно, вони не проводили жодних юридичних дій для виконання або розірвання договорів.

За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад один мільярд гривень. Триває досудове розслідування.

Вирішується питання щодо повідомлення львівському бізнесмену про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.