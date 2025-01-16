Справу Гринкевичів про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ на мільярд гривень передали до суду

Правоохоронці завершили досудове розслідування і передали до суду справу львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у постачанні неякісного військовий одяг для потреб ЗСУ на понад мільярд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.

Розслідування вели з 2023 року. Компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,8 мільярда гривень.

Згідно з експертизами, поставлений одяг був низької якості та не міг використовуватись за призначенням. Через це збитки держави становили 1 мільярд 167 мільйонів гривень.

Наприкінці грудня 2023 року бізнесмен намагався дати $500 тисяч хабаря слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його й затримали. Нині Міноборони розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича, а суд арештував майно його сімʼї та підконтрольних йому компаній.

Син Гринкевича Роман теж є фігурантом справи про оборудку на закупівлі одягу для армії. Він намагався виїхати з країни та був затриманий 22 січня 2024 року в Одесі. Також під вартою ще троє фігурантів справи.