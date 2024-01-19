Суд арештував трьох фігурантів справи Гринкевича з правом на заставу в 500 мільйонів гривень

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи про оборудки львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича із закупівлями одягу для ЗСУ. Його триматимуть під вартою 60 діб з альтернативою внесення застави у понад 500 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Вчора обрали запобіжні заходи ще двом фігурантам справи— Андрію Колотилу і Володимиру Тимківу. Їх теж триматимуть під вартою з можливістю внесення понад 500 мільйонів гривень застави.

Загалом з учора заарештували вже трьох учасників — двоє керівників підконтрольних Гринкевичу підприємств та їхнього представника. Четвертий фігурант перебуває під вартою з 29 грудня 2023 року, а п’ятого оголосили в розшук.

Ігоря Гринкевича та його сина Романа на засіданні не було. Зараз львівський бізнесмен Ігор Гринкевич перебуває в СІЗО за підозрою у спробі дати хабар у $500 тисяч співробітнику Державного бюро розслідувань.

Де перебуває син Ігоря Гринкевича Роман — невідомо, 18 січня ДБР оголосило його в розшук. За словами речниці Державного бюро розслідувань Тетяни Сапьян, офіційно він не перетинав кордон, передає «Суспільне».

Також, як сказала Сапьян в ефірі «Радіо Свобода», Бюро не могло раніше затримати Романа Гринкевича, бо не мало достатньо доказів для цього.