Міноборони розірвало договори, укладені з компаніями сімʼї Гринкевичів. Це один з найбільших постачальників

Міністерство оборони України оголосило про розірвання контрактів з компаніями сімʼї бізнесмена Ігоря Гринкевича. Він був одним з найбільших постачальників Міноборони.

Про це заявив заступник міністра оборони України Віталій Половенко на пресконференції в Інтерфакс-Україна.

«Яка позиція Міноборони щодо «кейсу Гринкевичів»? Позиція така: після публікації статті [...] Міністерство оборони одразу ухвалило рішення щодо розірвання договорів, які попередньо було укладено», — сказав Половенко.

Що відомо про справу Гринкевича

29 грудня 2023 року на сайті Державного бюро розслідувань зʼявилась інформація про затримання на хабарі львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони України. Він пропонував $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого в підконтрольних йому компаній.

Бюро також порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу й білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу більш ніж на 1,5 млрд грн. Слідство встановило, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом і не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна — тобто вони фактично купували товар і перепродували його Міноборони або просто контракт зривався. Це завдало державі збитків на 1,2 млрд грн.

Оборудки сина Гринкевича

Видання «Наші гроші» писало, що компанія сина Гринкевича, Романа, виграла тендер на будівництво Центру безпеки громадян від Львівської ОВА за 33 млн гривень і з завищеними цінами на будівельні матеріали. Його компанія раніше виконувала роботи для Житомирської ОДА та виграла тендер на реконструкцію школи на Львівщині.

До чого тут Соня Морозюк

Український журналіст Євген Плінський заявив, що син Ігоря Гринкевича Роман Гринкевич зароблені на корупційному підряді Міноборони гроші «вкладав» у свою дівчину, українську художницю Соню Морозюк, даруючи їй коштовності.

Сама художниця тиждень не коментувала те, що відбувається, закривши свою сторінку в Instagram, але потім заявила, що знайома з Романом Гринкевичем лише пʼять місяців і не знала, як він заробляє гроші. Морозюк запевняє — «якщо звинувачення на адресу Романа виявляться правдою, то вона не зможе бути з ним разом».