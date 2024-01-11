Суд арештував майно сімʼї Гринкевичів. Бізнесмен завдав державі збитків на понад мільярд гривень

Суд арештував майно сімʼї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони. 29 грудня 2023 року він намагався дати хабар слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його і затримали.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в правоохоронних органах. Згодом ДБР підтвердило цю інформацію офіційно.

Майно бізнесу арештували, аби відшкодувати завдані державі збитки. Ідеться про нерухоме майно, автівки преміум-класу, які перебувають у власності сімʼї бізнесмена, а також майно та рахунки підконтрольних йому компаній.

Експерти встановили, що вся продукція, поставлена компаніями бізнесмена на потреби МОУ у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання.