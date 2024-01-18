Суд обрав запобіжні заходи двом фігурантам справи Гринкевича

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи про оборудки із закупівлями одягу для ЗСУ львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Його триматимуть під вартою60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 500 мільйонів 528 гривень.

Про це повідомляє «Суспільне» із зали суду.

Йдеться про Андрія Колотила, стверджує видання. Він проведе під вартою до 16 березня, адвокати готуватимуть апеляцію.

Пізніше стало відомо, що запобіжний захід обрали й другому фігуранту справи, Володимиру Тимківу. Його також триматимуть під вартою два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень.

В Офісі генпрокурора уточнили, що сьогодні суд мав обрати запобіжні заходи двом керівникам підприємств та їхньому представнику. Засідання проходило у закритому форматі, самого Ігоря Гринкевича та його сина Романа на слуханні не було.