Правоохоронці затримали Романа Гринкевича при організації виїзду за кордон.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін під час брифінгу.

У пресслужбі написали, що вранці 22 січня в Одесі затримали пʼятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг на 1 мільярд гривень. Імʼя Романа Гринкевича назвав директор ДБР Олексій Сухачов на брифінгу.

За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси 17 січня і готувався виїхати за кордон. Його оголосили в розшук 18 січня, а 19 січня суд видав дозвіл на затримання.

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Тепер правоохоронці вирішують, який запобіжний захід Роману Гринкевичу обрати. Інші четверо підозрюваних уже під вартою.