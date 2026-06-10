США атакували Іран. Напередодні іранська армія збила американський вертоліт

США 9 червня вдарили по іранських обʼєктах ППО, пунктах управління та радіолокаційних станціях поблизу Ормузької протоки.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США.

У командуванні заявили, що це відповідь США Ірану на збиття вертольота AH-64 Apache в Ормузькій протоці, а також на «нещодавні атаки на американські війська та міжнародні торговельні судна, які проходять регіональними водами».

У відповідь Корпус вартових ісламської революції (КВІР) теж оголосив про запуск ракет і безпілотників по американських військових обʼєктах на Близькому Сході, писало Reuters. Під ударом опинилися бази в Бахрейні, Йорданії та Кувейті.

Кувейт повідомив про успішне перехоплення повітряних цілей силами ППО, пише Al Jazeera. Йорданські військові заявили про знищення пʼяти ракет, випущених з території Ірану. У Бахрейні лунали сирени повітряної тривоги.

Напередодні біля узбережжя Оману в районі Ормузької протоки Іран збив американський ударний вертоліт AH-64 Apache. Обох членів екіпажу вдалося врятувати. Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що апарат збив Іран, і пообіцяв відповідь. Тегеран офіційно не взяв на себе відповідальність за інцидент.

Гелікоптери Apache, безпілотники MQ-9 Reaper та винищувачі F/A-18 та F-35 армія США використовувала, щоб завадити Ірану перекрити Ормузьку протоку. Іран уже збив майже 30 дронів Reaper, однак до цього США ніколи не втрачали своїх бойових гелікоптерів AH-64 Apache.