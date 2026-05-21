Цукерман слідом за Міндічем подав позов проти Зеленського — теж вимагає скасувати накладені санкції

Фігурант справи «Мідас» Олександр Цукерман подав позов до Касаційного адміністративного суду з вимогою визнати протиправними накладені на нього санкції та скасувати їх.

Про це свідчать дані, оприлюднені на порталі «Судова влада України».

Позов за номером 990/184/26 зареєстрували 15 травня. Відповідачем у ньому вказаний президент України Володимир Зеленський. Напередодні такий самий позов подав і бізнесмен Тимур Міндіч.

У листопаді 2025 року Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій проти Міндіча й Цукермана на три роки. Обидва фігурують у справі «Мідас» про корупцію в «Енергоатомі» під кодовими іменами «Карлсон» і «Шугармен».