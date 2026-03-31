Офіс генпрокурора відправив в Ізраїль запит на екстрадицію Міндіча

Офіс генерального прокурора відправив запит на екстрадицію фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча до Міністерства юстиції Ізраїлю.

Про це «Бабелю» повідомили в Офісі генпрокурора.

Раніше головний детектив у справі Олександр Абакумов сказав в інтервʼю, що НАБУ два тижні тому передало на підпис генпрокурору всі необхідні документи для екстрадиції. Абакумов сказав, що наскільки йому відомо, документ досі на підписі у генпрокурора.

В Офісі генпрокурора заявили, що під час опрацювання документів, які передало НАБУ, виявили процесуальні та технічні недоліки. Тоді Офіс генпрокурора спільно з НАБУ опрацювали та доукомплектували 24 томи матеріалів, а також підготували та переклали текст запиту.

Коли помилки остаточно усунули, запит на видачу скерували до ізраїльського Міністерства юстиції.

Тимура Міндіча вважають організатором масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. 1 грудня ВАКС заочно відправив його під варту.

Міндіч зараз перебуває в Ізраїлі — там його ще у грудні знайшли журналісти «Української правди». Тоді справу проти себе він називав «крутою медіаатакою». А в лютому Міндіч заявив, що готовий повернутись в Україну і потрапити в СІЗО, «якщо буде чесна застава».