Міндіч подав позов до суду проти Зеленського — вимагає скасувати введені проти нього санкції

У листопаді 2025 року Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча й Олександра Цукермана на три роки. Обидва фігурують у справі «Мідас» про корупцію в «Енергоатомі» під кодовими іменами «Карлсон» і «Шугармен».

Відповідачем у позові, який зареєстрували ще 14 травня, вказаний президент України Володимир Зеленський. Третіми особами фігурують Кабінет Міністрів, Рада національної безпеки і оборони, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Бізнесмен Тимур Міндіч вимагає через суд визнати протиправними та скасувати санкції проти нього.

Що відомо про справу «Мідас»

10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, учасники схеми змушували контрагентів «Енергоатому» платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Окрім Міндіча і Цукермана, у справі фігурують:

колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці.

У грудні Міндіча в Ізраїлі знайшли журналісти «Української правди». Тоді справу проти себе він називав «крутою медіаатакою». А в лютому Міндіч заявив, що готовий повернутись в Україну і потрапити в СІЗО, «якщо буде чесна застава».

Наприкінці березня Офіс генерального прокурора відправив до Міністерства юстиції Ізраїлю запит на екстрадицію Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Згодом Міндічу повідомили ще одну підозру — у легалізації 460 мільйонів гривень, отриманих, зокрема, у межах справи «Мідас», на елітному будівництві під Києвом разом з іншими фігурантами, серед яких Олексій Чернишов і екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак. 14 травня Єрмака відправили під варту з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Через 4 дні заставу внесли, і він вийшов із СІЗО.