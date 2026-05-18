Андрій Єрмак вийшов із СІЗО — за нього внесли заставу

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак вийшов з СІЗО.

Про це повідомляє низка медіа, зокрема «Українська правда» і «Суспільне».

Він сказав, що сидів у платній камері, не знає, хто вносив за нього заставу, але знає, що це зробили багато людей. Він також не знав, що заставу так швидко внесуть, і в нього не було попередніх домовленостей [зі слідством чи владою]. Після цього Єрмак у супроводі охоронців пішов до авто.

Перед цим «Суспільне» з посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду і адвоката Єрмака Ігоря Фоміна писало, що за нього внесли всю суму застави — 140 мільйонів гривень. Про те, що для Єрмака зібрали вже всі необхідні гроші, його адвокат повідомляв ще 15 травня. Проте їх не могли внести, оскільки банки вже не працювали. Тому він залишився в СІЗО у вихідні.