Сенат США підтримав рішення винести на розгляд закон, який обмежує воєнні повноваження Трампа в Ірані

Резолюцію підтримали не тільки демократи, але й четверо республіканців — Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі, Ренд Пол і Білл Кессіді. Один демократ — Джон Феттерман — проголосував проти.

Законопроєкт підтримали 50 сенаторів, ще 47 були проти. Згідно з документом, рішення Трампа про військові дії в Ірані повинні будуть схвалювати в Конгресі.

Американські сенатори підтримали рішення винести на розгляд закон, який обмежує воєнні повноваження президента США Дональда Трампа в Ірані.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

21 квітня Трамп написав, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писав із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.

Попри це 8 травня Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах.

18 травня NYT з посиланням на джерела написало, що США та Ізраїль проводять підготовку до можливого відновлення ударів по Ірану вже цього тижня.