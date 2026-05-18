Reuters: Війна на Близькому Сході вже обійшлася компаніям по всьому світу у $25 млрд

Війна США та Ізраїлю проти Ірану коштувала компаніям у всьому світі щонайменше у $25 мільярдів — і збитки продовжують зростати.

Це зʼясувало агентство Reuters, проаналізувавши заяви та фінансові звіти корпорацій, чиї акції торгуються на біржах США, Європи та Азії.

Медіа зазначає, що з початку ескалації на Близькому Сході компанії змушені боротися зі стрімким зростанням цін на енергоносії, порушенням ланцюгів постачання та перекриттям торговельних шляхів через блокаду Іраном Ормузької протоки.

Зокрема, через блокаду одного з ключових світових маршрутів транспортування нафти ціни на нафту у світі перевищили $100 за барель. Це більш ніж на 50% більше, ніж було до початку війни наприкінці лютого.

Щонайменше 279 компаній ввели через війну антикризові заходи: підвищили ціни на продукцію, скоротили виробництво, призупинили дивіденди, перевели працівників у неоплачувані відпустки та звернулись по екстрену державну допомогу.

Одна пʼята всіх компаній, звітність яких потрапила в аналіз Reuters, — від виробників косметики, шин і мийних засобів до круїзних операторів та авіакомпаній — повідомила про фінансові втрати через війну на Близькому Сході. Більшість корпорацій, що зазнали збитків, базується у Великій Британії та Європі, а майже третина — в Азії.

Найбільше від наслідків війни постраждала авіаційна галузь. Аналіз Reuters включає 45 авіакомпаній, на які припало близько $15 млрд додаткових витрат, переважно через подорожчання авіапального.

Далі йдуть автовиробники та постачальники автокомпонентів із сукупними втратами близько $5,5 млрд, виробники товарів повсякденного попиту — приблизно $2,4 млрд, а також круїзні оператори та компанії морських перевезень із втратами близько $1,36 млрд.

Окремі великі корпорації вже попередили про суттєвий фінансовий удар. Зокрема, Toyota оцінює потенційні втрати на рівні $4,3 млрд, а Procter & Gamble прогнозує скорочення післяподаткового прибутку приблизно на $1 млрд.

Окремі керівники, зокрема у виробничому секторі, попереджають, що підвищення цін може ще більше вдарити по споживчому попиту. Водночас компанії починають переглядати довгострокові прогнози через зростання витрат на паливо та логістику.

Серед найбільш вразливих секторів — виробництво промислових товарів і хімічна галузь. Близько 40 компаній уже заявили про намір підвищувати ціни через залежність від нафтохімічної сировини з Близького Сходу.

Фінансовий директор Newell Brands (NWL.O) — американського виробника споживчих товарів — заявив, що кожне підвищення ціни на нафту на $5 за барель збільшує витрати компанії приблизно на $5 млн.

Загалом експерти відзначають, що основний фінансовий удар ще не повністю відобразився у звітності компаній, і найбільший ефект війни на глобальний бізнес може проявитися в наступних кварталах.