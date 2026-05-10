Катар уперше від початку війни експортував газ через Ормузьку протоку — маршрутом, який схвалив Іран

Раніше деякі судна вже проходили цим маршрутом. Зокрема, у квітні моніторингові дані вказували , що ним із Перської затоки вийшли два танкери, що перебувають під санкціями США, — попри американську блокаду узбережжя Ірану.

Дані свідчать, що корабель ішов не довоєнним маршрутом, а новим — навколо острова Ларек, як раніше оголосили структури, близькі до Корпусу вартових ісламської революції. Причиною зміни маршруту офіційно називали мінування протоки.

Танкер Al-Kharaitiyat, що перевозить скраплений природний газ з Катару, пройшов Ормузькою протокою. Це стало першим експортом країни з регіону від початку війни на Близькому Сході. Наступним пунктом призначення судна вказаний Пакистан.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».

21 квітня Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писав із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.

На початку травня США анонсували операцію «Проєкт свобода», щоб вивести нейтральні судна з Ормузької протоки. Проте через два дні операцію зупинили, союзники Вашингтону в регіоні обмежили доступ американських військових до своїх баз. Протокою пройшли лише два судна.

8 травня Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах. Але про зрив поки що не йдеться.