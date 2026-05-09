CNN: Новий верховний лідер Ірану переховується після поранення, але продовжує впливати на хід війни та переговори зі США

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї продовжує впливати на воєнну стратегію країни та переговори зі США, попри поранення й ізоляцію.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американську розвідку.

За даними телеканалу, які саме повноваження зараз має Хаменеї — невідомо, однак він, імовірно, впливає на те, як Іран веде переговори про припинення війни зі США.

Хаменеї не зʼявлявся на публіці відтоді, як отримав поранення внаслідок атаки США та Ізраїлю по Ірану. Американська розвідка не може підтвердити його місцеперебування. За даними джерел, він не користується електронними засобами звʼязку та спілкується лише через курʼєрів і особисті зустрічі. Усе це через те, що Хаменеї досі потребує медичної допомоги після сильних опіків обличчя, руки, тулуба і ноги.

Водночас високопосадовець з офісу верховного лідера Ірану заявив, що Хаменеї нібито «повністю здоровий». За його словами, він отримав легкі травми стопи та попереку, а також поранення вуха уламком.

У США вважають, що іранський режим залишається розколотим, а реальну владу можуть утримувати командири Корпусу вартових ісламської революції та спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф.

Попри американські та ізраїльські удари, розвідка США вважає, що Іран зберіг значну частину своїх військових можливостей. За оцінками, дві третини ракетних установок країни могли пережити удари, а економіка Ірану здатна витримати ще до чотирьох місяців американської блокади.

Адміністрація президента Дональда Трампа продовжує наполягати на дипломатичному завершенні конфлікту. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що іранська система влади зараз «дуже роздроблена і дисфункціональна», що ускладнює переговори.

Водночас у Білому домі заявляють, що Іран слабшає через військову блокаду та внутрішні суперечності, а США мають «усі козирі» у переговорах щодо завершення війни та ядерної програми Тегерану.