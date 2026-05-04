Німеччина передасть Україні газову електростанцію, що мала обслуговувати «Північний потік»

Раніше AFP з посиланням на внутрішній позиційний документ «Альтернативи для Німеччини» писало , що ця партія хоче відновити роботу газопроводу «Північний потік».

Місцевий осередок ультраправої проросійської партії «Альтернатива для Німеччини» розкритикував цю дію. Член земельного парламенту Ніколаус Крамер назвав цей крок «абсурдним» і «ляпасом громадянам Німеччини», бо ця електростанція «мала служити енергетичній безпеці» Німеччини.

Електростанція у місті Лубмін потужністю 84 МВт була потрібна виключно, щоб забезпечувати необхідне технологічне тепло для подачі російського природного газу до німецької мережі. Німецька компанія-оператор заявила, що експлуатація станції стала збитковою через зупинку поставок російського газу через Балтійське море у вересні 2022 року. Інших клієнтів на тепло не було, тому експлуатація припинилася у 2023 році. Покупця на станцію не знайшлося, тому її вирішили передати Україні.

Німеччина передасть Україні як гуманітарну допомогу газову електростанцію, розташовану в місці, де зʼєднуються непрацюючий російський газопровід «Північний потік — 1» та німецька газотранспортна мережа.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії та підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії. Того ж місяця польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова — до Німеччини. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують Журавльову, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України».

19 листопада Верховний суд Італії підтримав рішення про екстрадицію Сергія Кузнєцова в Німеччину. Зокрема, суд не знайшов доказів на користь функціонального імунітету Кузнєцова як українського військового. Однією з причин стало те, що жодний український орган офіційно не визнав підрив «Північних потоків» військовою операцією.

У листопаді уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листа до італійського суду, в якому вперше від імені держави визнав, що на момент вибухів на «Північних потоках» Кузнєцов служив у Збройних силах України.

27 листопада Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини. Наступного дня його заарештували. Пізніше адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук повідомив «Бабелю», що в німецькій тюрмі до українця ставляться гірше, ніж в італійській.