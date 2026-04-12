Медіа: Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» хоче відновити «Північний потік» — щоб отримувати газ з Росії

Німецька ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» хоче відновити роботу російського газопроводу «Північний потік».

Про це пише Welt з посиланням на внутрішній позиційний документ, який парламентська фракція АдН представила на зустрічі в Котбусі. Документ став доступний інформаційному агентству AFP.

У документі зазначається: «Ми будемо надалі диверсифікувати постачання газу та нафти в інтересах Німеччини, уникатимемо нової залежності від імпорту та забезпечимо введення в експлуатацію існуючих маршрутів постачання, таких як газопровід «Північний потік».

Окрім відновлення роботи «Північного потоку», «Альтернатива для Німеччини» хоче відновити роботу атомної енергетики в Німеччині, продовжувати використовувати вугілля та газ і відкидає поступову відмову від викопного палива.

Також АдН хоче припинити субсидії на вітрову і сонячну енергетику та скасувати низку законів, що стосуються енергетики, — про відновлювані джерела енергії, про захист клімату та про вимоги до землекористування для вітрової енергетики.