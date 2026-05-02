Reuters: Іран пропонував відкрити Ормузьку протоку до ядерних переговорів, але США відмовилися

Іран передав США мирну пропозицію, яка передбачала відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та припинення бойових дій, а ядерні переговори відкласти, однак її відхилив президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого іранського чиновника.

За словами джерела, пропозиція передбачала завершення війни за умови гарантій, що США та Ізраїль більше не атакуватимуть Іран. У відповідь Тегеран був готовий відкрити протоку та забезпечити відновлення судноплавства, а США мали б скасувати блокаду іранських портів.

Водночас Іран пропонував відкласти переговори щодо ядерної програми, щоб спершу досягти деескалації. За словами чиновника, це розглядається як «суттєвий крок» назустріч домовленостям.

У Вашингтоні неодноразово наголошували, що не припинять війни без угоди, яка гарантуватиме, що Іран не зможе отримати ядерну зброю. У Тегерані ж наполягають, що їхня ядерна програма має мирний характер.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».

21 квітня Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писав із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.