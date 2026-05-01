Іран планує постачати Китаю нафту залізницею — через морську блокаду США

З початку війни проти США та Ізраїлю іранська влада вважала, що здобуває перемогу, перекривши Ормузьку протоку і заблокувавши близько 20% світових поставок нафти і скрапленого природного газу. Але після того, як США 13 квітня оголосили про власну блокаду, вони перекрили мережу іранського тіньового флоту, який роками обходив американські санкції. Насамперед Іран постачав нафту Китаю. Про це пише The Wall Street Journal. Альтернативних торговельних шляхів буде недостатньо. Іран працює над тим, щоб відправляти частину своєї нафти залізницею до Китаю та імпортувати продукти харчування автомобільним транспортом з Кавказу та Пакистану. Іранська асоціація судноплавства 30 квітня повідомила, що лише 40% іранської торгівлі можна перенаправити з блокованих портів. Ризик загострення кризи розколов політичний Іран на поміркованих, таких як президент Масуд Пезешкіан, і прихильників жорсткої лінії. Помірковані вважають, що слід стримати вогонь і домовитися про вигідну угоду з президентом Трампом, який, як вони думають, прагне якомога швидше вийти із цієї складної війни.

Зростаючий табір прихильників жорсткої лінії вважає, що Іран повинен взяти на себе військову ініціативу та знову розпочати війну, аби ще збільшити зростання цін на нафту і посилити тиск на Трампа. Вони стверджують, що блокада виходить за межі санкцій, з якими Іран стикався в минулому, і є актом війни, який потребує військової відповіді. 30 квітня верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї висловив нову погрозу США. «Іноземці, які чинять зло, мають бути в глибинах води», — йдеться в письмовій заяві, яку зачитав ведучий державного телебачення. Корпус вартових ісламської революції погрожує посилити ескалацію, перерізавши телефонні кабелі в Ормузькій протоці, що призведе до порушення інтернет-трафіку в усьому світі. Інформаційне агентство Tasnim, пов’язане з Корпусом, нещодавно опублікувало карту підводних інтернет-кабелів, що перетинають Ормузьку протоку. У понеділок Трамп наказав своїм помічникам готуватися до тривалої блокади, яка може залишатися чинною, доки Іран не погодиться на його ядерні вимоги. Іран робить ставку на те, що Америка першою відступить і припинить блокаду іранських портів, щоб заспокоїти світові ринки та знизити ціни на американський бензин. Американські чиновники ставлять на те, що Іран поступиться через поглиблення економічної кризи. Війна завдала величезних збитків економіці Ірану: понад мільйон людей залишилися без роботи, ціни на продукти харчування стрімко зростають, а тривале відключення інтернету негативно вплинуло на онлайн-бізнес. Вартість іранського ріалу за рік знизилася більш ніж вдвічі, а обмінний курс долара нещодавно зріс до 1,81 мільйона ріалів.