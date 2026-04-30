Пенгон назвав суму, яку США витратили на операцію «Епічна лють» проти Ірану

За майже 60 днів війни з Іраном США витратили на свою операцію «Епічна лють» $25 мільярдів.

Про це повідомив в. о. контролера Пентагону (фінансовий директор) Джулс Херст під час слухань перед комітетом з питань збройних сил в американському Конгресі, передає NBC News.

Він додав, що більша частина цих витрат припадає на боєприпаси та включає оперативні витрати, технічне обслуговування та заміну обладнання.

Демократ Адам Сміт на слуханнях поцікавився, чи планує Міноборони просити про додаткове фінансування.

«Ми підготуємо додатковий законопроєкт через Білий дім, який подамо до Конгресу, щойно ми отримаємо повну оцінку витрат, пов’язаних із конфліктом», — відповів Херст.

У березні представники Пентагону повідомили Конгресу, що війна коштувала $11,3 мільярда лише за перші шість днів.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».

21 квітня Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії.