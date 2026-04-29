Bloomberg: У ЄС розглядають податкові зміни як умову траншу для України на €8,4 млрд

Європейська комісія обговорює податкові зміни як умову для траншу у €8,4 млрд макрофінансової допомоги — він є частиною кредиту від ЄС на €90 мільярдів. Україна очікує отримати цей транш вже у цьому році.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Пропозиція, яка також є умовою кредиту від Міжнародного валютного фонду (МВФ), передбачає: компанії з річним доходом понад 4 млн грн зобов’яжуть платити ПДВ. Поки що ці компанії в Україні працюють у пільговому режимі та сплачують мінімальну ставку в 5% від доходу.