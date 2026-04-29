У ЄС розповіли, на що піде перший транш з кредиту для України

Україна отримає від Євросоюзу перший транш у розмірі €6 млрд вже у поточному кварталі.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пленарному засіданні Європарламенту.

За її словами, ці гроші підуть на безпілотники для українського війська.

Кредит на €90 мільярдів від ЄС

У грудні 2025 року лідери ЄС схвалили рішення надати Україні кредит на €90 мільярдів у 2026—2027 роках. 11 лютого Європейський парламент підтримав це рішення.

Тривалий час Угорщина блокувала кредит Україні через зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба». Україна пояснювала, що це сталось через російські атаки, але Угорщина й Словаччина вважали, що трубопровід не пошкоджений.

Зрештою в березні Україна погодилась на допомогу ЄС, щоб відремонтувати трубопровід «Дружба», а 21 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що ремонт завершений.

Вранці 22 квітня на українській ділянці нафтопроводу почали підвищувати тиск і заповнювати систему нафтою, а 23 квітня Словаччина вже отримала перші поставки. Того ж дня ЄС остаточно затвердив кредит для України.