Кім Чен Ин підтвердив, що військові КНДР, які воюють на боці РФ, мають вчиняти самогубство, щоб уникнути полону

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив політику, за якою військові КНДР мають вчиняти самогубство на полі бою, щоб уникнути потрапляння в полон на війні РФ проти України.

Про це Кім заявив на відкритті меморіалу загиблим північнокорейським військовим у Пхеньяні, передає Bloomberg.

Під час виступу лідер КНДР згадав солдатів, які «без вагань» підривали себе, щоб «захистити велику честь». За його словами, вони «не очікували жодної винагороди», але здійснили «видатні подвиги». Кім назвав їхні дії «героїчною смертю».

За даними південнокорейських і західних розвідок, після підписання у 2024 році військового пакту між КНДР і РФ Пхеньян відправив щонайменше 10 тисяч військових і десятки тисяч контейнерів зі зброєю для підтримки російської війни проти України.

З того часу в мережі почала зʼявлятися інформація про те, що військовим наказували покінчити з життям у разі загрози полону. Загалом станом на вересень 2025 року, за даними південнокорейської розвідки, на війні РФ загинули вже майже дві тисячі військових Північної Кореї.