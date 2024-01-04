Північна Корея надала росії балістичні ракети. Окупанти вже обстрілювали ними Україну

Росія вже запускала по Україні балістичні ракети, отримані від Північної Кореї, повідомив на брифінгу представник Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, нещодавно розсекречені розвіддані показали, що Північна Корея надала росії пускові установки та кілька балістичних ракет.

За словами представника Білого дому, 30 грудня 2023 року російські сили запустили принаймні одну північнокорейську балістичну ракету по Україні. «Вона, судячи з усього, влучила у відкрите поле в Запорізькій області», — зазначив Кірбі.

А вже 2 січня 2024 року росія запустила по Україні низку північнокорейських ракет, наслідки використання яких ще оцінюють.

«Ці ракети КНДР здатні уражати цілі на відстані приблизно 900 кілометрів. Це значна й така, що викликає занепокоєння, ескалація підтримки Росії з боку КНДР», — додав він.

Кірбі зазначив, що в обмін на балістичні ракети Пхеньян хоче отримати від росії винищувачі, ракети класу земля-повітря, бронетехніку, засоби виробництва балістичних ракет та провідні військові технології.