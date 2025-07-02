КНДР планує відправити до 30 тисяч солдатів на війну проти України

Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військових, які воюють на боці Росії, і додатково відправити від 25 до 30 тисяч солдатів на допомогу Москві. Вони можуть прибути вже «найближчими місяцями».

Про це пише CNN з посиланням на оцінку української розвідки.

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Міністерство оборони Росії здатне забезпечити солдатів «необхідним обладнанням, зброєю і боєприпасами» для «подальшої інтеграції до російських бойових підрозділів». Українська розвідка вважає, що є «велика ймовірність» того, що північнокорейські війська залучать до бойових дій на території окупованої Росією України, щоб посилити російський контингент, зокрема під час широкомасштабних наступальних операцій.

Також є ознаки того, що Росія переобладнує військові літаки для перевезення особового складу — це свідчить, що армія має масштабне завдання перевезти десятки тисяч іноземних військових через російський Сибір, який межує з Північною Кореєю на крайньому південному заході.

CNN отримало супутникові знімки, на яких видно можливу підготовку до нового перекидання зброї: корабель, який використовували під час торішніх поставок, прибув до російського порту, а вантажний літак — до північнокорейського аеропорту Сунан.

Минулого року до порту Дунай, що за 95 кілометрів на південний захід від Находки, прибув російський десантний корабель класу «Ропуча». Аналітики припускають, що він міг доставити до 400 військових. За супутниковими знімками, які CNN отримало від британської некомерційної організації Centre for Open Source Data, що займається оборонною та безпековою аналітикою, 18 травня до порту знову прибув той самий корабель «Ропуча».

Схема польотів теж може свідчити про нове перекидання військ. Центр відкритих даних надав CNN супутникові знімки з північнокорейського аеропорту Сунан від 4 червня — на них видно, як злітною смугою рухаються вантажні літаки, ймовірно Іл-76. Такі ж використовували торік під час перекидання військових. Хоча призначення літаків і корабля точно невідоме, аналітики кажуть, що нинішні переміщення нагадують за схемою минулорічні.

Старша наукова співробітниця та директорка Корейської програми в Центрі Стімсона Дженні Таун сказала, що українська оцінка про 30 тисяч солдатів звучить «завищено […], але вони точно можуть назвати таку цифру, це не будуть елітні солдати». На її думку, оцінка у 10 до 20 тисяч «більш реалістична», а Північна Корея може розгортати війська поетапно.

«Ходять чутки, що російські генерали вже перебувають у Північній Кореї та навчають там війська», — сказала вона.

Тим часом Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) повідомила законодавців у Сеулі, що Північна Корея розпочала відбір персоналу для розгортання за кордоном, яке може відбутися вже в липні або серпні.

Союз Росії та КНДР

Росія використовує солдатів КНДР у війні з Україною — перші з них прибули на фронт ще в жовтні 2024-го, тоді йшлося про 12 тисяч людей. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.

Спершу обидві сторони це заперечували, проте 26 квітня цього року Росія уперше офіційно визнала участь військових із КНДР у війні проти України. Через два дні КНДР підтвердила, що її військові беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України, зокрема воюють на Курському напрямку.

Південнокорейські депутати з посиланням на розвідку заявляли, що станом на квітень з 15 тисяч бійців КНДР втратила приблизно 4,7 тисячі, з них 600 загиблими.

Окрім живої сили, КНДР надає РФ озброєння. Ще 4 січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

Очільник ГУР Кирило Буданов у січні 2025 року казав, що цьогоріч Північна Корея планує направити Росії ще 150 балістичних ракет.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтервʼю Bloomberg 14 червня говорив, що КНДР відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів, але Москві потрібно більше.

У квітні агентство Reuters писало, що КНДР передала Росії до 6 мільйонів снарядів. Без них РФ не могла б вести війну так активно. У деякі періоди минулого року більшість снарядів, які використовували окремі російські підрозділи, були північнокорейськими. Подекуди йшлося про 100%. Видання зазначало, що це найзначніша пряма військова допомога Росії у війні.