Росія вперше офіційно визнала участь військових із КНДР у війні проти України.
Про це сказав начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов у доповіді лідеру РФ Володимиру Путіну.
«Військові КНДР, діючи пліч-о-пліч із російськими військовими в Курській області, показали стійкість і героїзм», — заявив Герасимов.
Раніше Росія участі північнокорейців у війні не визнавала, лише казала про «посилення співпраці» з КНДР. Участь північнокорейців у війні проти України підтверджували західні спецслужби й розвідка Південної Кореї. Двоє військових із КНДР потрапили в український полон.
Також Герасимов сказав, що російські військові нібито «повністю звільнили» Курську область від ЗСУ. Але в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ звітував, що на Курщині українські війська продовжують стримувати росіян — 25 квітня там було 30 боїв.
Окремо Герасимов відзначив військовослужбовців КНДР. Він наголосив, що вони взяли активну участь у звільнення Курщини та проявили «професіоналізм і злагодженість». А речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова додала, що Росія «ніколи не забуде корейських друзів».
Участь військових КНДР у війні в Україні
Українська розвідка 24 жовтня 2024 року повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.
Наприкінці грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський сказав, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені. Розвідка Південної Кореї вважає, що у війні загинули 300 солдатів і майже 2 700 отримали поранення.
Уперше про те, що Сили оборони взяли в полон військових КНДР, Зеленський повідомив 27 грудня 2024 року, але тоді вони померли через поранення. Вдруге північнокорейські військові потрапили в полон у січні 2025 року. Україна готова їх обміняти на своїх військових.
У березні стало відомо, що в січні та лютому Північна Корея додатково відправила в Росію щонайменше 3 000 солдатів для війни проти України. Вони брали активну участь у боях на Курщині.
- Про новий наступ росіян на Курщині президент Володимир Зеленський заявив ще 7 лютого. На початку березня російська пропаганда активно просуває тези про масовий відступ українських військ на Курщині та їхнє оточення армією РФ.
- 14 березня російську пропаганду повторив президент США Дональд Трамп — заявив, начебто тисячі українських військових наразі повністю оточені армією РФ і «в дуже поганій і вразливій ситуації». У Генштабі заяву про оточення спростували. Загалом Україна підтверджувала суттєве просування росіян у регіоні — це видно на офіційних картах Генштабу ЗСУ.