Зеленський: Україна взяла в полон бійців із КНДР, але вони померли через поранення

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна захопила в полон кількох бійців КНДР, але їх не змогли врятувати через важкі поранення. За його словами, у північнокорейських військових багато втрат.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Імовірно, це перший випадок, коли в український полон потрапили північнокорейські військові.

За словами президента, російські військові та північнокорейські наглядачі не зацікавлені у виживанні бійців з КНДР. Усе роблять таким чином, щоб українці не могли захопити в полон військових з Північної Кореї.

«Їх свої ж добивають, є такі факти. Й у штурми росіяни їх посилають так, щоб у них був мінімум захисту», — каже президент.

Він наголошує, що корейський народ не має втрачати своїх людей в боях у Європі. І на це можуть вплинути й сусіди Кореї, зокрема Китай.

Що передувало

Про те, що в полон взяли першого військового з КНДР, спершу повідомили українські телеграм-канали. У мережі ширилися фото пораненого брудного чоловіка у військовій формі.

Після цього південнокорейське агентство Yonhap написало, що північнокорейського війського взяли в полон 26 грудня на Курщині — через день його стан погіршився і він помер. Інших деталей розвідка не уточнила.

Повідомлення про його смерть зʼявилося за кілька годин після того, як у Південній Кореї підтвердили факт його полону.

До підтвердження Володимира Зеленського Україна це офіційно не коментувала.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

14 грудня Україна отримала підтвердження, що росіяни почали застосовувати «помітну кількість» солдатів із КНДР у штурмових операціях. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, 14—15 грудня підрозділи армії КНДР втратили щонайменше 30 військових вбитими та пораненими, ще троє зникли безвісти.

Розвідка Південної Кореї мала дані, що в боях в Курській області Росії загинули щонайменше 100 військових з Північної Кореї, ще тисяча — поранені. Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені.