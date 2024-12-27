Розвідка Південної Кореї підтвердила, що Україна взяла в полон військового з КНДР

Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила, що Україна взяла в полон військового з КНДР.

Про це пише південнокорейське агентство Yonhap.

26 грудня в українських телеграм-каналах з’явилася інформація про те, що бійці Сил спеціальних операцій України нібито захопили першого північнокорейського солдата, який воював на боці Росії у Курській області. На опублікованій фотографії видно пораненого та брудного чоловіка у військовій формі.

«Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни, ми підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата та плани ретельно вивчити подальший розвиток подій», — повідомила розвідка Південної Кореї.

Це може стати першим випадком, коли до українського полону потрапив північнокорейський військовий. Раніше інформації про це не було.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

14 грудня Україна отримала підтвердження, що росіяни почали застосовувати «помітну кількість» солдатів із КНДР у штурмових операціях. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, 14—15 грудня підрозділи армії КНДР втратили щонайменше 30 військових вбитими та пораненими, ще троє зникли безвісти.

Розвідка Південної Кореї мала дані, що в боях в Курській області Росії загинули щонайменше 100 військових з Північної Кореї, ще тисяча — поранені. Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені.