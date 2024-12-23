Зеленський: Понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені

Кількість убитих і поранених північнокорейських військових на Курщині в Росії перевищує три тисячі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після засідання Ставки.

На Ставці доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, зокрема про ситуацію в Курській області. Існують ризики, що Північна Корея спрямує на допомогу Росії ще більше солдатів і військової техніки.

За словами Володимира Зеленського, Україна підготує «відчутні відповіді» на збільшення північнокорейського військового контингенту на території Росії.

«І важливо, щоб світ розумів: ризик дестабілізації навколо Корейського півострова та в сусідніх регіонах і акваторіях збільшується пропорційно зростанню співпраці між Москвою і Пхеньяном. Передання досвіду сучасної війни та поширення військових технології з Росії — це глобальна загроза», — додав він.

Сьогодні, 23 грудня, південнокорейське видання Yonhap з посиланням на військових написало, що Північна Корея незабаром може розгорнути додаткові війська у РФ, а також передати нову зброю, включно з дронами-камікадзе.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

14 грудня Україна отримала підтвердження, що росіяни почали застосовувати «помітну кількість» солдатів із КНДР у штурмових операціях. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, 14—15 грудня підрозділи армії КНДР втратили щонайменше 30 військових вбитими та пораненими, ще троє зникли безвісти.

Розвідка Південної Кореї мала дані, що в боях в Курській області Росії загинули щонайменше 100 військових з Північної Кореї, ще тисяча — поранені.