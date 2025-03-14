Генштаб спростовує заяви про нібито оточення українських військ на Курщині

Повідомлення про нібито оточення військами РФ українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності та створюються росіянами задля політичних цілей і тиску на Україну та партнерів.

Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

Там зазначили, що впродовж доби ситуація суттєво не змінилась. Бойові дії в операційній зоні угруповання військ «Курськ» тривають.

Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області. Українські військові відбивають наступи росіян і завдають ефективних ударів з усіх видів зброї.

Від початку поточної доби на Курському напрямку сталося 13 бойових зіткнень. Загрози оточення українських підрозділів немає.

Що відбувається на Курщині

Про новий наступ росіян на Курщині президент Володимир Зеленський заявив ще 7 лютого. На початку березня російська пропаганда активно просуває тези про масовий відступ українських військ на Курщині та їхнє оточення армією РФ.

За даними Scribble Maps, станом на 10 березня на Курському напрямку російські війська продовжують прорив між селами Гуєво та Курилівка, рухаючись у напрямку кордону з Україною. Вони намагаються вийти до одного з ключових логістичних маршрутів українських військових у районі Суджі. Головна дорога постачання Суми — Юнаківка — Суджа перебуває під постійним вогневим контролем противника.

12 березня Генштаб підтвердив суттєве просування росіян у регіоні, однак відкидав заяви про оточення.

Президент Володимир Зеленський казав, що в цьому регіоні росіяни однозначно намагаються максимально тиснути на наші війська. Він додав, що українське військове командування «робить те, що повинно робити, — зберігає максимум життів наших воїнів».

14 березня російську пропаганду повторив президент США Дональд Трамп — заявив, начебто тисячі українських військових наразі повністю оточені армією РФ і «в дуже поганій і вразливій ситуації».