Сили оборони взяли в полон двох військових КНДР, їх допитує СБУ

Сили оборони України на Курщині взяли в полон двох військових КНДР. Вони були поранені, але вижили, обох доставили в Київ, вони спілкуються зі слідчими СБУ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, з ними спілкуються через перекладачів корейської мови у взаємодії з розвідкою Південної Кореї, додали в СБУ.

На момент взяття в полон один з іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої людини з реєстрацією в Республіці Тува (РФ). Другий був без документів.

Під час допиту військовий КНДР, у якого знайшли квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходила злагодження з угрупованнями росіян.

Сам він заявив, що народився у 2005 році, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу в Північній Кореї з 2021 року. Він стверджує, начебто їхав на навчання, а не на війну проти України.

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Інший військовополонений підтвердив свідчення свого «напарника». За попередніми даними, він 1999 року народження, а у війську КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника.

Наразі СБУ проводить необхідні слідчі заходи для встановлення всіх обставин участі військових КНДР у війні РФ проти України. Слідство ведеться за ст. 437 Кримінального кодексу України.

Одного з солдатів взяли в полон бійці Сил спеціальних операцій, а саме оператори тактичної групи №84 ССО. Після евакуації з поля бою вони надали полоненому з КНДР першу домедичну допомогу.

Другого військового КНДР взяли в полон воїни-десантники, повідомляли в СБУ.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня 2014 року повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

14 грудня Україна отримала підтвердження, що росіяни почали застосовувати «помітну кількість» солдатів із КНДР у штурмових операціях. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, 14—15 грудня підрозділи армії КНДР втратили щонайменше 30 військових вбитими та пораненими, ще троє зникли безвісти.

Розвідка Південної Кореї мала дані, що в боях в Курській області Росії загинули щонайменше 100 військових з Північної Кореї, ще тисяча — поранені. Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені.

Вперше про взяття в полон військових КНДР Зеленський повідомив 27 грудня, але тоді вони померли через поранення.