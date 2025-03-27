Північна Корея відправила до Росії ще 3 000 військових для участі у війні

Північна Корея додатково відправила щонайменше 3 000 солдатів до Росії в січні та лютому на війну проти України.

Про це заявили південнокорейські військові, передає Yonhap.

Ця оцінка зʼявилася на тлі побоювань, що поглиблення військового союзу між Північною Кореєю і Росією може призвести до того, що Москва передасть Пхеньяну передові технології озброєнь в обмін на розгортання військ.

«З майже 11 тисяч північнокорейських солдатів, відправлених до Росії, 4 000 загинули, і, схоже, приблизно 3 000 або більше були додатково відправлені в січні й лютому», — заявив Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS).

Крім розгортання військ, JCS заявив, що КНДР продовжує постачати до Росії ракети, боєприпаси й артилерійське обладнання, зокрема значну кількість балістичних ракет малої дальності, близько 220 одиниць 170-мм самохідних гаубиць і 240-мм реактивних систем залпового вогню.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня 2024 року повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені. Розвідка Південної Кореї вважає, що у війні загинули 300 солдатів і майже 2 700 отримали поранення.

Уперше про те, що Сили оборони взяли в полон військових КНДР, Зеленський повідомив 27 грудня 2024 року, але тоді вони померли через поранення. Вдруге північнокорейські військові потрапили в полон у січні. Україна готова їх обміняти на своїх військових.