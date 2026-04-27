У КНДР відкрили меморіал своїм військовим, які загинули у війні РФ проти України. Там виставили нібито трофейну українську техніку

У столиці Північної Кореї, Пхеньяні, відкрили меморіальний музей, присвячений північнокорейським солдатам, які брали участь у війні проти України на боці Росії.

Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Церемонія відкриття Меморіального музею бойових подвигів у закордонній військовій операції відбулася 26 квітня — у річницю подій, які в Пхеньяні називають звільненням Курської області.

Музей відкрив лідер КНДР Кім Чен Ин. Також там були присутні голова Державної думи Росії Вʼячеслав Володін і міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, які напередодні прибули з офіційним візитом до Північної Кореї.

Володін на зустрічі з Кімом передав офіційну подяку від Путіна «за зведення меморіалу в найкоротші терміни», назвавши його «символом дружби та єдності двох народів».

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Під час церемонії звучали державні гімни Росії та КНДР, а Кім Чен Ин відзначив «стратегічне значення операції зі звільнення Курської області», в якій армії двох країн «в одному окопі билися пліч-о-пліч для захисту миру і суверенітету».

У музеї, серед іншого, зробили залу з нібито захопленим у бойових діях українським озброєнням, звернув увагу «Мілітарний». Серед них — танки Leopard 2A4 та M1A1 Abrams, бойові машини піхоти Marder, броньовані розвідувальні машини AMX-10RC, бронетранспортери VAB, а також бронемашини з підвищеним протимінним захистом, зокрема турецькі Kirpi.