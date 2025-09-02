Стало відомо, скільки військових КНДР загинуло на війні в Україні

На війни Росії проти України загинуло вже близько 2 тисяч військових Північної Кореї.
Про це повідомила південнокорейська розвідка, передає Yonhap.
За даними розвідників, Північна Корея планує додатково направити до Росії близько 6 000 військових — це буде вже третя партія військ для допомоги Москві у війні проти України.
З жовтня минулого року Північна Корея направила близько 13 тисяч військовослужбовців для підтримки військових зусиль Росії.
Союз Росії та КНДР
Росія використовує солдатів КНДР у війні з Україною — перші з них прибули на фронт ще в жовтні 2024-го, тоді йшлося про 12 тисяч людей. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.
Спершу обидві сторони це заперечували, проте 26 квітня цього року Росія уперше офіційно визнала участь військових із КНДР у війні проти України. Через два дні КНДР підтвердила, що її військові беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України, зокрема воюють на Курському напрямку.
Окрім живої сили, КНДР надає РФ озброєння. Ще 4 січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.
Очільник ГУР Кирило Буданов у січні 2025 року казав, що цьогоріч Північна Корея планує направити Росії ще 150 балістичних ракет.
У квітні агентство Reuters писало, що КНДР передала Росії до 6 мільйонів снарядів. Без них РФ не могла б вести війну так активно. У деякі періоди минулого року більшість снарядів, які використовували окремі російські підрозділи, були північнокорейськими. Подекуди йшлося про 100%. Видання зазначало, що це найзначніша пряма військова допомога Росії у війні.
У липні українська розвідка зазначала, що Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військових, які воюють на боці Росії, і додатково відправити від 25 до 30 тисяч солдатів на допомогу Москві.