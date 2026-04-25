Трамп скасував поїздку своїх посланців до Пакистану на переговори з Іраном. Не хоче витрачати час на розмови «про ніщо»

Президент США Дональд Трамп скасував поїздку своїх посланців Стіва Віткоффа і Девіда Кушнера до Пакистану на переговори з Іраном.

Про це він сказав у розмові з журналісткою Fox News.

За словами Трампа, американській делегації немає сенсу робити 18-годинний переліт, коли США «мають усі козирі» в конфлікті з Іраном. Він додав, що іранці можуть зв’язатися зі США в будь-який момент, коли захочуть.

«Я сказав своїм людям, коли вони вже збиралися вилітати: “Ні, ви не будете летіти 18 годин туди. Всі козирі в нас. Вони можуть зателефонувати нам у будь-який час, але ви більше не будете здійснювати 18-годинні перельоти, щоб сидіти й розмовляти про ніщо”», — цитує Трампа Fox News.

На запитання журналіста Axios, чи означає це, що він збирається відновити війну в Ірані, Трамп відповів: «Ні. Це не означає цього. Ми ще не думали про це».

Вчора CNN з посиланням на американські та іранські джерела писало, що в столиці Пакистану Ісламабаді 25–26 квітня може пройти другий раунд переговорів представників США та Ірану. США мали представляти Стів Віткофф і Девід Кушнер, без віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Іранську переговорну делегацію цього разу мав очолити міністр закордонних справ Аббас Арагчі — замість спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа, як це було під час першого раунду перемовин. Арагчі підтвердив, що летить до Пакистану, а потім до Оману та Росії. Однак він не згадав, чи плануються зустрічі з американцями в межах поїздки до Ісламабаду.

Згодом журналіст Axios Барак Равід, посилаючись на джерела, повідомив, що прямі переговори між США та Іраном у Пакистані можуть пройти в понеділок, 27 квітня. За його даними, зустріч між головою МЗС Ірану та представниками США може відбутися після двосторонніх переговорів Кушнера та Віткоффа з пакистанськими посередниками цими вихідними.