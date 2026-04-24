CNN: У Пакистані цими вихідними може пройти новий раунд переговорів США та Ірану. Іранську делегацію очолить голова МЗС

У столиці Пакистану Ісламабаді 25–26 квітня може пройти другий раунд переговорів представників США та Ірану. Туди вже вирушили делегації країн.

Про це пише CNN з посиланням на американські та іранські джерела.

Іранську переговорну делегацію цього разу очолить міністр закордонних справ Аббас Арагчі замість спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа, як це було під час першого раунду перемовин. Вчора ізраїльське медіа N12 писало, що Галібаф вийшов з переговорної групи через тиск Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Представниками від США будуть Стів Віткофф і Девід Кушнер. Віцепрезидент США Джей Ді Венс на цьому етапі переговорів присутнім не буде. Однак джерела медіа кажуть, що Венс може поїхати до Ісламабаду, якщо переговори між США та Іраном просуватимуться успішно.

Голова МЗС Ірану в соцмережі Х підтвердив, що летить до Пакистану, а потім до Оману та Росії для «тісної координації дій з партнерами». Однак він не згадав, чи плануються зустрічі з американцями в межах поїздки до Ісламабаду.