Трамп наказав військовим знищувати всі іранські судна, які мінують Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп наказав американським військовим «стріляти і вбивати» будь-який човен, який розкидає міни в Ормузькій протоці.

Про це він написав у себе в Truth Social.

«Я наказав Військово-морським силам США знищувати будь-які судна — навіть малі човни, — які ставлять міни в водах Ормузької протоки. Ніяких вагань. Зазначу, що всі 159 іранських військових кораблів уже лежать на дні моря», — ідеться у дописі Трампа.

Він також додав, що зараз американські тральщики «розчищають протоку», і віддав наказ пришвидшити їхній темп утричі.

«Ми повністю контролюємо Ормузьку протоку. Жодне судно не може увійти чи вийти без дозволу ВМС США. Вона [протока] «наглухо запечатана», поки Іран не буде готовий укласти УГОДУ!!!!» — написав американський президент в іншому дописі у Truth Social.

США почали розмінування Ормузької протоки, щоб відновити судноплавство після війни з Іраном, ще 11 квітня. Тоді New York Times з посиланням на американських чиновників писало, що Іран не відкриває Ормузьку протоку, бо не може знайти власні міни.