США витратили на війні проти Ірану половину ракет до систем THAAD і Patriot

Американські збройні сили значно вичерпали свої запаси основних ракет під час війни з Іраном. Якщо найближчими роками спалахне новий конфлікт, США може не вистачити боєприпасів.

Про це CNN розповіли джерела, обізнанні з останніми оцінками запасів Пентагону.

За останні сім тижнів війни, згідно з аналізом Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські збройні сили витратили щонайменше 45% своїх запасів високоточних ракет і принаймні половину запасів ракет THAAD і ракет-перехоплювачів системи ППО Patriot. За словами джерел, ці цифри майже повністю збігаються із секретними даними Пентагону про запаси США.

Співрозмовники CNN також кажуть, що американці витратили приблизно 30% арсеналів ракет Tomahawk, понад 20% далекобійних ракет класу «повітря — поверхня» і майже 20% ракет SM-3 та SM-6. Щоб відновити ці запаси, потрібно близько чотирьох-пʼяти років.

Розрахунки про виснажені запаси різко контрастують з недавніми заявами президента Дональда Трампа про те, що США нібито не відчувають нестачі зброї — навіть попри те, що він сам просив додаткове фінансування на ракети через війну з Іраном.

У коментарі журналістам головний речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що військові «мають усе необхідне для виконання вказівок у час і в місці, обраних президентом».