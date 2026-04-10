«Це не та угода, яку ми уклали». Трамп пригрозив Ірану через можливі збори з танкерів за прохід Ормузькою протокою

Представник Профспілки експортерів нафти Ірану Хамід Хоссейні в інтерв’ю Financial Times розповів , що Іран на час двотижневого перемир’я оголосив про новий тариф для танкерів, які хочуть пройти через Ормузьку протоку — $1 у біткоїнах за кожен барель нафти.

В іншому дописі він заявив , що Іран «дуже погано, навіть ганебно» виконує свої зобов’язання стосовно пропуску нафти через Ормузьку протоку. «Це не та угода, яку ми уклали!» — наголосив Трамп.

«З’являються повідомлення про те, що Іран стягує мито з танкерів, які проходять через Ормузьку протоку — краще б цього не було, а якщо це дійсно так, то їм краще негайно припинити це робити!» — написав президент США.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

Дональд Трамп заявляв, що з Іраном провели переговори, які нібито ініціював Тегеран. Під час них, за словами президента США, сторони досягли угоди з 15 пунктів. Один з них — відмова Ірану від ядерної зброї. На тлі переговорів США призупинили атаки на енергетичні обʼєкти Ірану до 6 квітня, потім Трамп назвав інший термін — не пізніше 03:00 за Києвом у середу, 8 квітня. Президент США пообіцяв, що якщо Іран до цього часу не відкриє Ормузьку протоку, то США знищать всі електростанції та мости країни.

30 березня Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю вимог його мирного плану з 15 пунктів. На підтвердження готовності домовлятися Іран зробив США «подарунок» — 20 суден з нафтою, які пройшли через Ормузьку протоку.

6 квітня Іран через Пакистан передав США пропозицію 10-пунктного мирного плану. Тоді американський президент його відкинув — заявив, що це важливий, але недостатній крок.

Незадовго до дедлайну, 7 квітня, Трамп заявив, що «сьогодні вночі загине ціла цивілізація і ніколи не відродиться». Вже близько 01:30 8 квітня за Києвом — за півтори години до дедлайну — Трамп оголосив, що США та Іран домовились на два тижні припинити вогонь. За цей час країни мають узгодити остаточну мирну угоду. Ізраїль теж погодився припинити вогонь.

Трамп назвав 10-пунктний мирний план, який раніше Іран передав через Пакистан, робочою основою для перемовин, які за два тижні мають закріпити повноцінну мирну угоду. Ось тут всі пункти плану.

Уже вдень 8 квітня премʼєр Пакистану заявив, що в кількох місцях у зоні конфлікту на Близькому Сході зафіксували порушення режиму припинення вогню. Джерела Reuters повідомили, що Іран вдарив по нафтопроводу в Саудівській Аравії «Схід — Захід», який зараз є єдиним каналом експорту сирої нафти з країни, та по інших обʼєктах. Перед цим в Ірані заявили про американську атаку на НПЗ на острові Лаван та пригрозили відповіддю.

На тлі атак Ізраїлю по Лівану Іран призупинив рух суден через Ормузьку протоку. Хоча до цього медіа з посиланням на дані сервісу відстеження суден MarineTraffic писали, що щонайменше два кораблі безпечно пройшли через Ормузьку протоку зранку 8 квітня.