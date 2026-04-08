Іран вводить плату за прохід через Ормузьку протоку. Ціна — $1 у біткоїнах за барель

Зараз через протоку майже ніхто не проходить — окрім окремих суден, пов’язаних з Іраном. У затоці накопичилися сотні танкерів, які чекають на безпечний прохід.

Платіж можна сплатити лише за кілька секунд — це, за словами іранської сторони, робиться для того, щоб його не можна було відстежити або заблокувати через санкції.

За його словами, кожне судно має заздалегідь повідомити про свій вантаж електронною поштою. Після перевірки Іран визначає суму збору, яку потрібно сплатити.

Іран на час двотижневого перемир’я оголосив про новий тариф для танкерів, які хочуть пройти Ормузьку протоку — $1 у біткоїнах за кожен барель нафти.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

Дональд Трамп заявляв, що з Іраном провели переговори, які нібито ініціював Тегеран. Під час них, за словами президента США, сторони досягли угоди з 15 пунктів. Один з них — відмова Ірану від ядерної зброї. На тлі переговорів США призупинили атаки на енергетичні обʼєкти Ірану до 6 квітня, потім Трамп назвав інший термін — не пізніше 03:00 за Києвом у середу, 8 квітня. Президент США пообіцяв, що якщо Іран до цього часу не відкриє Ормузьку протоку, то США знищать всі електростанції та мости країни.

30 березня Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю вимог його мирного плану з 15 пунктів. На підтвердження готовності домовлятися Іран зробив США «подарунок» — 20 суден з нафтою, які пройшли через Ормузьку протоку.

5 квітня іранські військові пригрозили США та Ізраїлю, що в разі нових атак «відчиняться ворота пекла». Перед цим зі схожою заявою виступив президент Трамп і закликав Іран погодитися на запропоновану мирну угоду.

6 квітня Іран через Пакистан передав США пропозицію 10-пунктного мирного плану. Тоді американський президент його відкинув — заявив, що це важливий, але недостатній крок.

Незадовго до дедлайну, 7 квітня, Трамп заявив, що «сьогодні вночі загине ціла цивілізація і ніколи не відродиться». Вже близько 01:30 8 квітня за Києвом — за півтори години до дедлайну — Трамп оголосив, що США та Іран домовились на два тижні припинити вогонь. За цей час країни мають узгодити остаточну мирну угоду. Ізраїль теж погодився припинити вогонь.

Трамп назвав 10-пунктний мирний план, який раніше Іран передав через Пакистан, робочою основою для перемовин, які за два тижні мають закріпити повноцінну мирну угоду. Ось тут всі пункти плану. Водночас The Guardian пише, що в англійській версії плану, яку іранські дипломати передали журналістам, відсутній пункт про право Ірану збагачувати уран.