Підрив «Північних потоків». У Німеччині проти українця Сергія Кузнєцова подали новий «екзотичний» позов — через ріст цін на газ

Проти українського військового Сергія Кузнєцова в Німеччині подали новий «екзотичний» позов і змінили кваліфікацію справи по «Північних потоках».

Про це «Бабелю» повідомив адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук.

Раніше німецька прокуратура підозрювала Кузнєцова за трьома статтями Кримінального кодексу — саботаж, направлений проти конституційних основ; вчинення вибуху; руйнування будівельних споруд, а саме — мостів, гребель, залізниці тощо.

Тепер залишилося «вчинення вибуху» і «руйнування будівельних споруд» і додалася кваліфікація за статтею 316b Кримінального кодексу Німеччини — «порушення роботи підприємств публічного забезпечення», оскільки обидва газопроводи були виведені з ладу і позбавлені свого цільового призначення — транспортування газу з Росії до Німеччини. Але, за словами Катеринчука, кваліфікація може змінюватись.

«Крім того, з’явився екзотичний позов від одного пенсіонера, який скаржиться на Сергія. Позивач каже, що через дії Кузнєцова тарифи на газ зросли на €112 на місяць. Він вимагає від Сергія сплатити €3 тисячі», — каже Катеринчук.

Він не виключає, що за цим позовом можуть стояти проросійські політичні сили Німеччини, наприклад AFD («Альтернатива для Німеччини»).

Катеринчук також повідомив, що попри судову заборону німецькі правоохоронці відібрали у Сергія зразки ДНК. Адвокати наполягають, що зразки були відібрані незаконно і без згоди Кузнєцова. Адвокати також звернулися до слідства із запитом про результати експертизи, але поки відповіді не отримали.