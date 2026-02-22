Переговори в Женеві, підозра Галущенку і контрнаступ ЗСУ. Головне за тиждень

Правоохоронці викрили ексміністра на відмиванні коштів та участі в злочинній організації. Згодом ВАКС відправив його під варту на два місяці — тобто до 15 квітня. Як альтернативу суд визначив заставу 200 млн гривень.

А президент Володимир Зеленський підсумував , що військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, але в політичному плані прогресу поки нема.

У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Ще з важливого — українські військові підтвердили просування на Олександрівському напрямку, а в центрі Львова стався теракт.

Цього тижня у швейцарській Женеві відбулися мирні переговори делегацій України, Росії та США. Україна запровадила пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, а ексміністра енергетики Германа Галущенка відправили під варту за підозрою в справі «Мідас».

НАБУ і САП також опублікували нові записи прослуховувань з операції «Мідас», що стосуються Галущенка. На записах його називають «Сигізмунд».

З плівок випливає, що для відмивання коштів підозрювані використовували криптовалюту, яка надходила на рахунки фонду Галущенка у Швейцарії, або видавали готівкою колишній дружині Галущенка. На записах Ігор Фурсенко («Рьошик») і Олександр Цукерман («Шугармен») обговорюють, як зняти гроші в Кракові й видати в Ізраїлі.

Правоохоронці стверджують, що за час керівництва Міністерством енергетики Галущенко незаконно отримав $7,4 мільйона на рахунки двох офшорних компаній, а ще $4 мільйони видали готівкою у Швейцарії.

Також на записах Цукерман каже, що після чотирьох років на посаді міністра енергетики Галущенко «мріяв» поїхати кудись послом.

ЗСУ пішли в наступ на півдні

Угруповання Десантно-штурмових військ ЗСУ заявило, що проводить операцію на Олександрівському напрямку. Її мета — зірвати плани росіян просуватися на Дніпропетровщині й Запоріжжі та витіснити їх за межі Дніпропетровської області.

З початком операції угруповання ДШВ разом із суміжними підрозділами відновили контроль над територією понад 300 км² — вісім населених пунктів зачистили від російських ДРГ. Про це раніше говорив і президент Володимир Зеленський. Активна фаза операції триває.

Україна запровадила персональні санкції проти Лукашенка

Обмеження проти самопроголошеного президента Білорусі ввели через те, що минулого року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами. Це збільшило їхні можливості атакувати північ України.

Крім того, більш ніж три тисячі підприємств Білорусі допомагають РФ у війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Це, зокрема, і компоненти для виробництва ракет. Триває й розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі «Орєшніка».

У центрі Львова стався теракт

22 лютого близько 00:30 на лінію «102» надійшло повідомлення про проникнення до магазину у Львові. Після прибуття екіпажу патрульної поліції на місці події пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Унаслідок цього загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, 25 людей поранені. Майже всі постраждалі — службовці, які прибули на виклик.

Невдовзі підозрювану у вчиненні вибуху затримали — це 33-річна жителька Рівненської області. Їй вже оголосили підозру. За даними слідства, за вказівкою російського куратора жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у сміттєві баки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виконавців теракту завербували через Telegram. За даними розвідки, росіяни збираються й надалі робити «такі фактично напади на українців».

У Британії затримали колишнього принца Ендрю

Зранку 19 лютого заарештували брата короля Чарльза III — колишнього принца Ендрю. Поліція підозрює його в тому, що він поділився конфіденційною інформацією з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, коли був торговим посланцем Британії.

Після 12-годинного допиту його відпустили.

Тим часом уряд Великої Британії розглядає можливість виключити Ендрю Маунтбеттена-Віндзора з лінії королівського спадкоємства. Раніше його вже позбавили титулів і виселили з маєтку у Віндзорі на тлі звинувачень у звʼязках з Епштейном.

Трамп продовжив ще на рік санкції проти РФ через війну в Україні

Йдеться про обмеження, які США вводили у 2014, 2018 та 2022 роках через порушення територіальної цілісності України.

Національний надзвичайний стан, запроваджений США після анексії Криму у 2014 році, діятиме і після 6 березня 2026 року. Він дозволяє вводити санкції проти людей та організацій, що порушують суверенітет України або незаконно привласнюють її активи.

Росіян і білорусів допустили до Паралімпіади-2026

Міжнародний паралімпійський комітет дозволив шістьом російським і чотирьом білоруським спортсменам виступати під прапорами своїх країн на зимових Паралімпійських іграх, які відбудуться із 6 по 15 березня.

Віл часів Сочі-2014 російський прапор не зʼявлявся на Паралімпійських іграх — спершу через державну допінгову програму країни, а згодом через вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Українська збірна заявила, що бойкотуватиме відкриття зимової Паралімпіади через допуск на Ігри росіян і білорусів, але змагальну частину не пропускатиме.

Викрили бойову групу, яка на замовлення РФ готувала вбивства відомих людей в Україні

Правоохоронці України та Молдови знешкодили російську агентурно-бойову групу, яка готувала вбивства відомих українців та іноземців.

Серед потенційних жертв були українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові ГУР, зокрема Андрій Юсов — представник з питань стратегічної комунікації ГУР МОУ, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За вбивства російські спецслужби обіцяли винагороду до $100 тисяч. Агентів розподіляли на групи. Перша відстежувала місця перебування та розпорядок дня потенційних жертв, друга — кілери, які мали здійснити замовні вбивства.

Далі агентуру перекидали в Україну під виглядом туристів і розселяли по орендованих помешканнях у різних регіонах. Щоб стежити за «цілями», агенти прикидалися кур’єрами сервісів доставки.

1 6









Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Керівником злочинної групи був 34-річний рецидивіст з Молдови, якого завербували спецслужби РФ у вʼязниці. Його, а також двох його агентів, їхніх спільників з України, ЄС та невизнаного Придністров’я затримали. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.