Правоохоронці затримали підозрювану, яка, імовірно, влаштувала вибухи у Львові вночі

Нацполіція та СБУ затримали підозрювану, яка, імовірно, влаштувала у Львові вночі вибухи, внаслідок яких постраждали 25 людей.

Про це повідомив керівник МВС Ігор Клименко.

За його словами, тривають подальші слідчі дії. На цей час у медзакладах перебувають 11 людей, які постраждали від теракту, шість правоохоронців — у тяжкому стані.

Крім того, стало відоме імʼя жертви теракту — це Вікторія Шпилька, 23-річна поліцейська з Волині, яка згодом разом із батьками переїхала до Херсону. Вона закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції.

Спершу вона працювала на Херсонщині, а з 2023 року — на Львівщині. Восени минулого року вона одружилася, її чоловік також патрульний. Вони разом служили та будували своє майбутнє.

Колеги згадують її як чуйну, світлу й щиру. Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її чекають люди.