Правоохоронці затримали підозрювану, яка, імовірно, влаштувала вибухи у Львові вночі

Нацполіція та СБУ затримали підозрювану, яка, імовірно, влаштувала у Львові вночі вибухи, внаслідок яких постраждали 25 людей.
Про це повідомив керівник МВС Ігор Клименко.
За його словами, тривають подальші слідчі дії. На цей час у медзакладах перебувають 11 людей, які постраждали від теракту, шість правоохоронців — у тяжкому стані.
Крім того, стало відоме імʼя жертви теракту — це Вікторія Шпилька, 23-річна поліцейська з Волині, яка згодом разом із батьками переїхала до Херсону. Вона закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції.
Спершу вона працювала на Херсонщині, а з 2023 року — на Львівщині. Восени минулого року вона одружилася, її чоловік також патрульний. Вони разом служили та будували своє майбутнє.
Колеги згадують її як чуйну, світлу й щиру. Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її чекають люди.
- За даними слідства, 22 лютого близько 00:30 на лінію «102» надійшло повідомлення про проникнення до магазину у Львові. Після прибуття екіпажу патрульної поліції на місці події пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.