Поліція Британії відпустила колишнього принца Ендрю після 12-годинного допиту

Увечері 19 лютого поліція Великої Британії звільнила з-під варти брата короля Чарльза III — колишнього принца Ендрю, якого затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляють ВВС і Guardian.

Журналісти сфотографували Ендрю на задньому сидінні авто, коли він вийшов із поліційної дільниці Ейлшема в Норфолку. Перед цим його допитували 12 годин.

Reuters

Наразі розслідування триває. Поліція підозрює колишнього принца Ендрю в тому, що той поділився конфіденційною інформацією з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, коли був торговим посланцем Британії.

Справа Джеффрі Епштейна і роль принца Ендрю

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

Одна з жертв Епштейна Вірджинія Джуффре стверджувала, що постраждала і від принца Ендрю. Вона заявляла, що в 17-річному віці на одній з вечірок Епштейна у неї був секс із принцом, також вона стикалася із сексуальним насильством з боку принца в Лондоні, Нью-Йорку і на приватному острові Епштейна в Карибському морі. Сам принц категорично заперечує звинувачення. У квітні 2025 року Джуффре скоїла самогубство.

Звинувачення проти Ендрю призвели до того, що в жовтні король позбавив його титулів і виселив з маєтку у Віндзорі.