Вечеря з росіянкою та запрошення Епштейна до Букінгемського палацу. У файлах Епштейна знову виринув принц Ендрю

Нова порція так званих файлів Епштейна містить фото колишнього принца Ендрю, який стоїть рачки над невідомою жінкою, й електронні листи, де Джеффрі Епштейн запрошуює Ендрю повечеряти з росіянкою.

Жінка, яка сфотографували разом з Ендрю, лежить на підлозі повністю одягнена. Жодної інформації про неї нема.

Опубліковані електронні листи від 11 та 12 серпня 2010 року свідчать про те, що Епштейн хотів познайомити Ендрю з росіянкою, з якою, на думку Епштейна, той «можливо, із задоволенням повечеряв би». У листуванні Епштейн писав, що «їй 26 років, вона росіянка, розумна, красива, заслуговує на довіру, і так, у неї є ваша електронна адреса».

Ще один документ від 2020 року — офіційний запит від влади США з проханням допитати колишнього принца, оскільки там вважали, що «принц Ендрю міг бути свідком та/або учасником певних подій, що мають значення для поточного розслідування».

У листі йшлося про докази того, що «принц Ендрю знав, що Максвелл вербувала жінок для участі в сексуальних актах з Епштейном та іншими чоловіками», і «брав участь у сексуальних діях з однією із жертв Епштейна».

У листі також зазначається: «Принц Ендрю наразі не є обʼєктом розслідування, і влада США на сьогодні не зібрала доказів того, що він скоїв будь-який злочин згідно із законодавством США».

Крім того, документи свідчать, що Ендрю запросив Епштейна на зустріч у Букінгемський палац після того, як фінансиста звільнили з-під домашнього арешту, пише The Guardian.

Справа Джеффрі Епштейна та роль принца Ендрю

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

Одна з жертв Епштейна Вірджинія Джуффре стверджувала, що постраждала і від принца Ендрю. Вона заявляла, що в 17-річному віці на одній з вечірок Епштейна у неї був секс із принцом, також вона стикалася із сексуальним насильством з боку принца в Лондоні, Нью-Йорку і на приватному острові Епштейна в Карибському морі. Сам принц категорично заперечує звинувачення. У квітні 2025 року Джуффре скоїла самогубство.

Звинувачення проти Ендрю призвели до того, що в жовтні король позбавив його титулів і виселив з маєтку у Віндзорі.