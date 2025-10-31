Король Чарльз позбавив принца Ендрю титулів і виселив з маєтку через звʼязки з Епштейном

Британський король Чарльз позбавив свого молодшого брата, 65-річного Ендрю, усіх королівських титулів і наказав залишити його дім у Віндзорі.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення ухвалено через давні зв’язки Ендрю з американським фінансистом і сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Тепер колишній герцог Йоркський буде відомий просто як Ендрю Маунтбаттен-Віндзор. Йому доведеться здати в оренду свій маєток Royal Lodge на території Віндзорського замку й переїхати до приватного помешкання в Сандрінгемі.

«Ці кроки необхідні, навіть попри те, що він продовжує заперечувати всі звинувачення. Їхні Величності висловлюють співчуття жертвам і постраждалим від будь-яких форм насильства», — йдеться у заяві Букінгемського палацу.

Раніше Ендрю вже був змушений відмовитися від ролі торгового посла Великої Британії (ще у 2011 році), а у 2019 році — від усіх публічних обов’язків. У 2022 році його також позбавили військових звань і почесних посад через звинувачення в сексуальному насильстві, які він заперечує.

Нещодавно медіа оприлюднили листування 2011 року між Ендрю та Епштейном, де принц писав, що вони мають «залишатися на зв’язку» і «скоро знову зустрінуться».

За даними джерел, рішення Чарльза підтримала вся родина, включно зі спадкоємцем престолу принцом Вільямом.

Цей крок називають одним із найрішучіших в історії сучасної британської монархії, спрямованим на захист репутації королівської родини, яка останніми роками втрачає підтримку молодших поколінь британців.

Раніше принц Ендрю відмовився від використання всіх своїх титулів і почестей.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми., політиків, кінозірок і бізнесменів, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також чинного президента США Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями й відвідували ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.