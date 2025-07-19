Трамп подав позов проти WSJ через згадку в статті про привітання Епштейна

Дональд Трамп подав позов проти американської газети Wall Street Journal, її власників і журналістів — президент США вважає наклепом публікацію, в якій його ім’я згадують у контексті привітання з днем народження засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна.

Про це Трамп написав у власній соціальній мережі Truth Social.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

«Ми щойно подали величезний позов проти всіх, хто причетний до публікації неправдивої, зловмисної, наклепницької, фейкової «статті» в нікчемній «газеті», тобто The Wall Street Journal. Цей історичний судовий позов подається проти так званих авторів цієї дифамації, нині повністю опального WSJ, а також його корпоративних власників та афілійованих осіб, на чолі з Рупертом Мердоком і Робертом Томсоном (якою б не була його роль)», — написав президент США.

За його словами, цей позов подали, зокрема, для захисту всіх американців, «які більше не терпітимуть зловживань фейкових новин».

CNN пише, що Трамп вимагає компенсацію у щонайменше $20 мільярдів. Водночас Reuters каже про $10 мільярдів.

У позові, за даними медіа, зазначено, що газета не опублікувала фотографію чи лист, автором яких, за твердженнями журналістів, є президент США.

«Причина цих невдач полягає в тому, що не існує жодного справжнього листа чи малюнка», — написав адвокат Трампа у позові, який вже подали до федерального суду в Маямі.

Юридичні експерти, з якими консультувалася CNN, заявили, що не можуть пригадати жодних минулих випадків, коли чинний президент подавав до суду на новинне агентство через якусь статтю.

Про яку публікацію мова

За даними The Wall Street Journal, лист із підписом Трампа був частиною іменинної книги для Епштейна у шкіряній обкладинці, де були привітання й від інших впливових людей.

У листі було кілька рядків надрукованого тексту, обрамленого контуром оголеної жінки, намальованої, ймовірно, товстим маркером. Як пише видання, лист закінчувався словами: «З днем народження — і нехай кожен день буде ще однією чудовою таємницею», і підпис «Дональд».

Демократи вимагають розслідувати стосунки Епштейна та Трампа. Залишаються відкритими питання, чи фігурує імʼя Трампа в урядових матеріалах про Епштейна.

Після сварки з Дональдом Трампом на початку червня Ілон Маск опублікував допис в X, де написав, що Трамп фігурує в документах у справі Епштейна. Згодом він видалив цей пост.

Трамп та Епштейн були знайомі та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. В інтервʼю письменнику Майклу Вольфу 2017 року Епштейн навіть стверджував, що впродовж десятиліття був найближчим другом Дональда Трампа.

У 2019 році Трамп заявив, що він «не є шанувальником Епштейна» і «не розмовляв з ним 15 років». Він також сказав, що заборонив Епштейну відвідувати свої гольф-курорти на початку 2000-х років.

Трамп 18 липня написав, що хоче попросити суд дозволу на оприлюднення свідчень великого журі у справі Епштейна. Водночас на початку місяця Міністерство юстиції США та Федеральне бюро розслідувань дійшли висновку, що не мають доказів, що звинувачений у сексуальних злочинах та торгівлі людьми фінансист Джеффрі Епштейн шантажував впливових осіб, вів «список клієнтів» або був убитий.

Що відомо про Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.