Маск написав, що Трамп фігурує в документах у справі Епштейна — і видалив цей пост

Мільярдер Ілон Маск видалив із соцмережі Х свій пост про те, що президент США Дональд Трамп нібито згадується в документах у справі фінансиста Джеффрі Епштейна.

«Настав час кинути справжню бомбу: Дональд Трамп фігурує у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому їх не оприлюднили. Гарного дня, Трампе!» — йшлося в пості, який Маск опублікував 5 червня. Тепер він недоступний.

Станом на 7 червня Маск не коментував видалення цього посту. Але Трамп справді був знайомий з Епштейном і згадувався в документах у його справі. Але важливо, що частина документів досі залишається закритою.

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Що відомо про Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Федеральне бюро розслідувань США виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Тік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.