Маск написав, що Трамп фігурує в документах у справі Епштейна — і видалив цей пост

Мільярдер Ілон Маск видалив із соцмережі Х свій пост про те, що президент США Дональд Трамп нібито згадується в документах у справі фінансиста Джеффрі Епштейна.
«Настав час кинути справжню бомбу: Дональд Трамп фігурує у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому їх не оприлюднили. Гарного дня, Трампе!» — йшлося в пості, який Маск опублікував 5 червня. Тепер він недоступний.
Станом на 7 червня Маск не коментував видалення цього посту. Але Трамп справді був знайомий з Епштейном і згадувався в документах у його справі. Але важливо, що частина документів досі залишається закритою.
Що відомо про Епштейна
Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.
Федеральне бюро розслідувань США виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Тік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.
Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.
- Ілон Маск і Дональд Трамп публічно посварилися після того, як мільярдер розкритикував «великий прекрасний законопроєкт» республіканців про податкові пільги, який збільшує дефіцит бюджету США. Під час сварки Трамп сказав, що Маск «набридав» йому на посаді, — а той заявив, що президент нібито є в списках Епштейна.