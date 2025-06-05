Трамп сказав, що Маск «набридав» йому на посаді. Той заявив, що президент є в списках Епштейна

Президент США Дональд Трамп відповів на критику Ілона Маска на адресу податкового законопроєкту. Мільярдер натомість звинуватив президента у звʼязках зі справою Джеффрі Епштейна.

«Ілон набридав, я попросив його піти, я скасував його електромобільний мандат, який змушував усіх купувати електрокари, що нікому більше не були потрібні, (і він знав про це вже кілька місяців!) — і він просто зірвався!» — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

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Він заявив, що найпростіший спосіб зекономити «мільярди й мільярди доларів» у бюджеті країни — це припинити державну фінансову підтримку компаній Ілона. Імовірно, йдеться про Tesla, SpaceX та інші проєкти.

Тим часом Маск запустив на своїй сторінці в X опитування про створення нової політичної сили.

«Чи не час створити в Америці нову політичну партію, яка справді представлятиме ті 80% населення, що перебувають посередині?» — запитав бізнесмен.

А пізніше він заявив, що Дональд Трамп начебто «фігурує в списках Епштейна» і саме тому їх не оприлюднили. «Гарного дня, DJT», — завершив пост Маск.