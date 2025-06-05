Трамп сказав, що Маск «набридав» йому на посаді. Той заявив, що президент є в списках Епштейна

Президент США Дональд Трамп відповів на критику Ілона Маска на адресу податкового законопроєкту. Мільярдер натомість звинуватив президента у звʼязках зі справою Джеффрі Епштейна.
«Ілон набридав, я попросив його піти, я скасував його електромобільний мандат, який змушував усіх купувати електрокари, що нікому більше не були потрібні, (і він знав про це вже кілька місяців!) — і він просто зірвався!» — написав Трамп у соцмережі Truth Social.
Він заявив, що найпростіший спосіб зекономити «мільярди й мільярди доларів» у бюджеті країни — це припинити державну фінансову підтримку компаній Ілона. Імовірно, йдеться про Tesla, SpaceX та інші проєкти.
Тим часом Маск запустив на своїй сторінці в X опитування про створення нової політичної сили.
«Чи не час створити в Америці нову політичну партію, яка справді представлятиме ті 80% населення, що перебувають посередині?» — запитав бізнесмен.
А пізніше він заявив, що Дональд Трамп начебто «фігурує в списках Епштейна» і саме тому їх не оприлюднили. «Гарного дня, DJT», — завершив пост Маск.
- Фінансиста Джеффрі Епштейна звинувачували у сексі з неповнолітніми, організації проституції та торгівлі людьми. У 2019 році стало відомо, що ФБР виявило в його записнику тисячі імен знаменитостей, політиків, кінозірок і бізнесменів. Їх почали підозрювати у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.
- Раніше Маск і Трамп часто підтримували один одного публічно. Критика законопроєкту — це перша публічна незгода з політикою Трампа, відколи Маск пішов з Білого дому. І Трамп, як пише WSJ, «втрачає терпець». Джерела видання не знають, як це вплине на відносини між Трампом і Маском, проте наголошують, що президент США не забуває образ.